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Помогите решить 6g^2/g^2-36 - 6g/g+6
Алгебра
Помогите решить 6g^2/g^2-36 - 6g/g+6
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Гость:
А я тут скобок не увидела, поэтому пример поняла так:
Спасибо
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