Чи перемогла Софійка зло

Українська література
Чи перемогла Софійка зло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, якщо ти про "Русалоньку з 7-В". Софія не тільки перемагала зло, але й повертала їх на сторону добра
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