Чи перемогла Софійка зло
Українська література
Чи перемогла Софійка зло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, якщо ти про "Русалоньку з 7-В". Софія не тільки перемагала зло, але й повертала їх на сторону добра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.(минус две целых одна четвертая минус две третьих)умножить на двенадцать. 2.(минус семь восьмых плюс восемь целы одна вторая)умножить на тридца...
Физика
Математика
Трёхтомник издания состоит из трёх книг. Второй том больше первого на 20% а третий состовляет 4/5 первого. Сколько страниц в каждом томе, если всег...
Английский язык