Помогите решить уровнение ( х - 156 ) * 3 = 368
Математика
Помогите решить уровнение ( х - 156 ) * 3 = 368
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( х - 156 ) * 3 = 368; Х-156=368:3; Х=368/3+156; Х=278 2/3
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