За 60 секунд маятник длинной 40м совершает 5 колебаний. вычислить ускорение свободн??го падения
Физика
За 60 секунд маятник длинной 40м совершает 5 колебаний. вычислить ускорение свободн??го падения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=t/n=60/5=12 c T=2*pi*sqrt(L/g) T^2*g=4*pi^2*L g=4*pi^2*L/T^2=4*9,86*40/12^2=10,96 м/с2
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