Разберите по составу казалось,дороге не будет конца казалось,что дороге не буд??т конца

Русский язык
Разберите по составу казалось,дороге не будет конца казалось,что дороге не буд??т конца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось( глагол прошедшего времени) дороге(сущ.)не (отрицат.частица)будет(глагол)конца(сущ.)        подчеркиваем так... казалось,не будет-двумя линиями,слово конца- одной, дороге- тире с точкой.  2) во втором предложении ,,что ,, является союзом и он обводится простым карандашом в кружечек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
№ 26.2. Реши уравнения с неизвестными в обеих частях
Ответить
Английский язык
Помогите плиззз с этим заданием
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!! Заранее Спасибо!)
Ответить
Математика
Сколько будет 1\2*2\3*3\4*4\5. Помогите немогу решить 4\5*10\27*15\16
Ответить
Математика
Сколько гектаров составляет: 10000 м2;200000 м2;70000 м2?
Ответить