Разберите по составу казалось,дороге не будет конца казалось,что дороге не буд??т конца
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Разберите по составу казалось,дороге не будет конца казалось,что дороге не буд??т конца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось( глагол прошедшего времени) дороге(сущ.)не (отрицат.частица)будет(глагол)конца(сущ.) подчеркиваем так... казалось,не будет-двумя линиями,слово конца- одной, дороге- тире с точкой. 2) во втором предложении ,,что ,, является союзом и он обводится простым карандашом в кружечек.
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