Сколько будет 1\2*2\3*3\4*4\5. Помогите немогу решить 4\5*10\27*15\16
Математика
Сколько будет 1\2*2\3*3\4*4\5. Помогите немогу решить 4\5*10\27*15\16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\2*2\3*3\4*4\5.=1/5 (2,3,4 сокращаются) 4\5*10\27*15\16 =10/36=5/18
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