Скорость катера по течению реки 20,8 км с, а против течения 21,2 км ч.найдите 1)скорость лечения реки 2)собственную скорость катера
Литература
Скорость катера по течению реки 20,8 км с, а против течения 21,2 км ч.найдите 1)скорость лечения реки 2)собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задачи неправильное условие!Как скорость против течение может быть больше,чем скорость по течению!?
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