Найдите приближённо значений a:b;a*b, беря числа a и b с точностью до третьей значащей цифры. а)a=0,0(95);b=0,0393993999...; б)a=0,0(002);b=0,0002000002... .

Математика

Найдите приближённо значений a:b;a*b, беря числа a и b с точностью до третьей значащей цифры. а)a=0,0(95);b=0,0393993999...; б)a=0,0(002);b=0,0002000002... .

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