Найдите приближённо значений a:b;a*b, беря числа a и b с точностью до третьей значащей цифры. а)a=0,0(95);b=0,0393993999...; б)a=0,0(002);b=0,0002000002... .
Математика
Найдите приближённо значений a:b;a*b, беря числа a и b с точностью до третьей значащей цифры. а)a=0,0(95);b=0,0393993999...; б)a=0,0(002);b=0,0002000002... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=0,0(95)=0,095 b=0,0393993999=0,039 a=0,0(002)=0,01 или 0,00 b=0,0002000002=0,00 или 0,01
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