200 г смеси кальция и оксида кальция растворили в воде. Выделилось 4г водорода. Найд??те массу каждого вещества в смеси
Химия
200 г смеси кальция и оксида кальция растворили в воде. Выделилось 4г водорода. Найд??те массу каждого вещества в смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xg 4g Ca+H2O=CaO+H2↑ 40g 2g x=40·4/2=80g (Ca) mCaO=200-80=120g
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