200 г смеси кальция и оксида кальция растворили в воде. Выделилось 4г водорода. Найд??те массу каждого вещества в смеси

Химия

200 г смеси кальция и оксида кальция растворили в воде. Выделилось 4г водорода. Найд??те массу каждого вещества в смеси

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