Как правильно пишется такие слова птичьи,съездить,подошли,до своей,большая,от плыла,от берега,деревья,листья,объявлению,обезьяну,муравьи,шъёт,отделилась,от берега,поплыла,по реке.
Русский язык
Как правильно пишется такие слова птичьи,съездить,подошли,до своей,большая,от плыла,от берега,деревья,листья,объявлению,обезьяну,муравьи,шъёт,отделилась,от берега,поплыла,по реке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птичьи, съездить, подошли до своей, большая, отплыла от берега, деревья, листья, объявлению, обезьяну, муравьи, шьёт, отделилась от берега, поплыла по реке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Словосочетания: наша территория, позаботится о тебе, пригласит нас, у моего друга, узнаю себя, на том берегу, наградят каждого, доволен собой, этог...
Русский язык