Как правильно пишется такие слова птичьи,съездить,подошли,до своей,большая,от плыла,от берега,деревья,листья,объявлению,обезьяну,муравьи,шъёт,отделилась,от берега,поплыла,по реке.

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Как правильно пишется такие слова птичьи,съездить,подошли,до своей,большая,от плыла,от берега,деревья,листья,объявлению,обезьяну,муравьи,шъёт,отделилась,от берега,поплыла,по реке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птичьи, съездить, подошли до своей, большая, отплыла от берега, деревья, листья, объявлению, обезьяну, муравьи, шьёт, отделилась от берега, поплыла по реке.
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