Имеется 20 карточек разного цвета: 5 желтых, 5 красных, 5 синих и 5 зеленых. На карточк??х каждого цвета написаны буквы А,Б,В,Г,Д-по одной букве на карточке. Наугад выбраны две карточки. Найдите вероятности следующий событий: ...

Математика

Имеется 20 карточек разного цвета: 5 желтых, 5 красных, 5 синих и 5 зеленых. На карточк??х каждого цвета написаны буквы А,Б,В,Г,Д-по одной букве на карточке. Наугад выбраны две карточки. Найдите вероятности следующий событий: А) Обе карточки синие. Б) на обеих карточках написана буква А. В) Одна карточка синяя и одна желтая. Г) На одной карточке написана буква А и на одной буква Б

Автор: Гость