Сколько гектаров составляет: 10000 м2;200000 м2;70000 м2?
Математика
Сколько гектаров составляет: 10000 м2;200000 м2;70000 м2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 га = 200 000м2 1 га = 10 000м2 7 га = 70 000м2
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