Помогите, пожалуйста!!! За время, нужное Пончику, чтобы съесть 6 пирожков, Карлсон с??едает 60 ватрушек. Винни-Пух съедает пол бочонка мёда за время, нужное Карлсону , чтобы съесть 20 ватрушек. Чему равно отношение количества п...

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Сначала нужно найти , какое количество пищи потребляет каждый из пероснажей за единицу времени. ПО условию Пончик — 6 Карлсон — 60 а чтобы найти ВинниПуха, надо полбочонка умножить на 3, т.к. 20 ватрушек это одна третья 60 ватрушек, которые потребляет Карлсон за единицу времени. У нас получает, что ВинниПух за единицу времени потребляет 1,5 бочонков меда а чтобы найти отношение, надо разделить 60 на 1,5 = 40 к 1