Чи здійснилася мрія старого Бермана?" написати твір
Литература
Чи здійснилася мрія старого Бермана?" написати твір
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что художник Берман осуществил свою мечту. Он нарисовал свой шедевр для человека, которому это было очень важно — этот последний листок. он считал, что ему уже ничего тратить, и этот листок как символ надежды и жертвы ( ну а дальше сама уже)
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