Чи здійснилася мрія старого Бермана?" написати твір

Гость: Гость:

Я считаю, что художник Берман осуществил свою мечту. Он нарисовал свой шедевр для человека, которому это было очень важно — этот последний листок. он считал, что ему уже ничего тратить, и этот листок как символ надежды и жертвы ( ну а дальше сама уже)