Определить причины распада Золотой Орды. Характеризовать территорию, население, ??озяйство Казанского ханства. Если можете то кратко...Как говориться "Краткость сестра таланта"
История
Определить причины распада Золотой Орды. Характеризовать территорию, население, ??озяйство Казанского ханства. Если можете то кратко...Как говориться "Краткость сестра таланта"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая Орда являлась непрочным государственным объединением. На её территории проживало несколько народов: русские, греки, мордва (в оседлых областях), татары, туркмены, киргизы (основная масса кочевников). Основными причинами её распада являлись: 1) Непрочный характер объединения государства, 2) Рост освободительной борьбы покоренных и зависимых народов.
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