Определить причины распада Золотой Орды. Характеризовать территорию, население, ??озяйство Казанского ханства. Если можете то кратко...Как говориться "Краткость сестра таланта"

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Золотая Орда являлась непрочным государственным объединением. На её территории проживало несколько народов: русские, греки, мордва (в оседлых областях), татары, туркмены, киргизы (основная масса кочевников). Основными причинами её распада являлись: 1) Непрочный характер объединения государства, 2) Рост освободительной борьбы покоренных и зависимых народов.