C двух участков земли общей площадью 20 м квадратных собрали урожай огурцов.С первого участка собрали 330 кг огурцов,а со второго-270 кг.Какой была площадь каждого из участков,если масса собранного урожая с каждого квадратного ...
Математика
C двух участков земли общей площадью 20 м квадратных собрали урожай огурцов.С первого участка собрали 330 кг огурцов,а со второго-270 кг.Какой была площадь каждого из участков,если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была одинаковой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х1-площадь 1 участка, х2-площадь 2 участка составим систему: х1+х2=20, при этом х1/330=х2/270 отсюда: х1=20-х2 и 270*х1-330*х2=0 подставим во второе уравнение х1: 270*(20-х2)-330*х2=0 решив это уравнение, получаем, что х2=9, подставим х2 в первое уравнение и получим, что х1=20-х2=20-9=11 ответ: 11 м кв, 9 м кв
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