Решите уравнение -(4,8+x)-5,1=11
Математика
Решите уравнение -(4,8+x)-5,1=11
Ответ(ы) на вопрос:
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-(4,8+x)-5,1=11 -4,8-х-5,1=11 -х=11+5,1+4,8 -х=20,9 х=-20,9
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