Что больше 5/7 или 15/16?
Математика
Что больше 5/7 или 15/16?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно привести дроби к общему знаменателю. Для этого домножаем дробь 5/7 на 16, а дробь 15/16 на 7 Получаем: 80/112 и 105/112 Дробь 105/112 больше, чем дробь 80/112. А значит дробь 15/16 больше, чем дробь 5/7. Ответ: 15/16.
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