Структурою сенсорної системи, що сприймає подразнення: а)Волоскові клітини зави??ки б)Зоровий нерв В)Потилична зона кори великих півкуль г)Слуховий нерв
Биология
Структурою сенсорної системи, що сприймає подразнення: а)Волоскові клітини зави??ки б)Зоровий нерв В)Потилична зона кори великих півкуль г)Слуховий нерв
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Структурою сенсорної системи, що спиймає подразнення є г) слуховий нерв
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