Камень, имеющий массу m = 3 кг, падает без начальной скорости с некоторой высоты. Найти кинетическую энергию камня в средней точке его пути, если падение продолжалось в течение времени t = 2 с.Ускорение 10 м/с.
Физика
Камень, имеющий массу m = 3 кг, падает без начальной скорости с некоторой высоты. Найти кинетическую энергию камня в средней точке его пути, если падение продолжалось в течение времени t = 2 с.Ускорение 10 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так, не поделил путь пополам.
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