Камень, имеющий массу m = 3 кг, падает без начальной скорости с некоторой высоты. Найти кинетическую энергию камня в средней точке его пути, если падение продолжалось в течение времени t = 2 с.Ускорение 10 м/с.

Физика

Камень, имеющий массу m = 3 кг, падает без начальной скорости с некоторой высоты. Найти кинетическую энергию камня в средней точке его пути, если падение продолжалось в течение времени t = 2 с.Ускорение 10 м/с.

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