Найти степень окисления: K2O, CaCrO7, Na2So3,NaCIO3, Au2O3.Помогите кто чем сможет!!!

Химия
Найти степень окисления: K2O, CaCrO7, Na2So3,NaCIO3, Au2O3.Помогите кто чем сможет!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2O Калий +, кислород -2 CaCrO7 Кислород -2, кальций +2,  хром +5 Na2So3 Кислород -2, натрий +, сера +4 NaCIO3 Кислород -2, натрий +, хлор +5 Au2O3 Кислород -2, золото +3
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