3 1/6 : 19/24 3 3/7*1 1/6 12:4 4/5 5 3/7:5/7 2 4/11 * 1 5/6 24: 2 4/10 4 5/9: 7/9 3 3/5*1 7/18
Математика
3 1/6 : 19/24 3 3/7*1 1/6 12:4 4/5 5 3/7:5/7 2 4/11 * 1 5/6 24: 2 4/10 4 5/9: 7/9 3 3/5*1 7/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/6÷19/24=19/6×24/19=1/1×4/1=4 3 3/7×1 1/6=24/7×7/6=4/1×1/1=4 12÷4 4/5=12÷24/5=12×5/24=1×5/2=5/2=2 1/2 5 3/7÷5/7=38/7÷5/7=38/7×7/5=38/1×1/5=38/5=7 3/5 2 4/11×1 5/6=25/11×11/6=25/1×1/6=25/6=4 1/6 24÷2 4/10=24÷24/10=24×10/24=1×10=10 4 5/9÷7/9=41/9×9/7=41/1×1/7=41/7=5 6/7 3 3/5×1 7/18=18/5×25/18=1/1×5/1=5
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