Зная , что ( x + y) = 9 , найдите значение выражения : 10 - 2xy - x^2 - y^2 и 19 - 9x^2 - 9y^2 - 18 xy
Алгебра
Зная , что ( x + y) = 9 , найдите значение выражения : 10 - 2xy - x^2 - y^2 и 19 - 9x^2 - 9y^2 - 18 xy
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-(х^2+2ху+у^2)=10-(х+у)^2=10-9^2=-71 19-9×(х^2+2ху+у^2)=19-9×(х+у)^2=19-9×9^2=19-729=-710
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