Играя в компьютерную игру Ваня сыграл а партий, из них b партий он выиграл. Составь??е выражение для вычисления процента выигранных партий. Определите процент выигранных Ваней партий, если а=125, b=17

Математика

Играя в компьютерную игру Ваня сыграл а партий, из них b партий он выиграл. Составь??е выражение для вычисления процента выигранных партий. Определите процент выигранных Ваней партий, если а=125, b=17

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