Играя в компьютерную игру Ваня сыграл а партий, из них b партий он выиграл. Составь??е выражение для вычисления процента выигранных партий. Определите процент выигранных Ваней партий, если а=125, b=17
Математика
Играя в компьютерную игру Ваня сыграл а партий, из них b партий он выиграл. Составь??е выражение для вычисления процента выигранных партий. Определите процент выигранных Ваней партий, если а=125, b=17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х\100=125\17 125- это число всех партий те 100% х- это процент выигранных партий х=17*100\125
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