Чтоо вы можете сказать о личности Тёркина, его характере, занятиях. Повесть "Васил??й Тёркин"
Литература
Чтоо вы можете сказать о личности Тёркина, его характере, занятиях. Повесть "Васил??й Тёркин"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек мирный, гражданский, солдат по необходимости. Обычная его жизнь в колхозе прервана войной. Война для него – стихийное бедствие, горячая работа. Вся поэма пронизана мечтой о мирной жизни. Он герой с ничем не приметной внешностью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Егор решил сделать загон для телят. он поставил столбики. и у него остались еще 3 жерди по 4 метра. можно ли из них построить такую загородку?
География
Английский язык
Помогите пожалуйста ответить на вопросы!!! 1. What is the name of the American capital? 2 where is it situated, on the West or on the east coast ...