Чтоо вы можете сказать о личности Тёркина, его характере, занятиях. Повесть "Васил??й Тёркин"

Литература
Чтоо вы можете сказать о личности Тёркина, его характере, занятиях. Повесть "Васил??й Тёркин"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек мирный, гражданский, солдат по необходимости. Обычная его жизнь в колхозе прервана войной. Война для него – стихийное бедствие, горячая работа. Вся поэма пронизана мечтой о мирной жизни. Он герой с ничем не приметной внешностью
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