Чтоо вы можете сказать о личности Тёркина, его характере, занятиях. Повесть "Васил??й Тёркин"

Гость: Гость:

человек мирный, гражданский, солдат по необходимости. Обычная его жизнь в колхозе прервана войной. Война для него – стихийное бедствие, горячая работа. Вся поэма пронизана мечтой о мирной жизни. Он герой с ничем не приметной внешностью