Егор решил сделать загон для телят. он поставил столбики. и у него остались еще 3 жерди по 4 метра. можно ли из них построить такую загородку?

Математика

Егор решил сделать загон для телят. он поставил столбики. и у него остались еще 3 жерди по 4 метра. можно ли из них построить такую загородку?

Автор: Гость