Егор решил сделать загон для телят. он поставил столбики. и у него остались еще 3 жерди по 4 метра. можно ли из них построить такую загородку?
Математика
Егор решил сделать загон для телят. он поставил столбики. и у него остались еще 3 жерди по 4 метра. можно ли из них построить такую загородку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет.Потому что загон состоит из 4 жердей.Да пусть одна жердь будет 45 метров,всё равно нельзя!
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