Задан квадрат 24 см Найди площадь фигуры если он состоит из 3 таких квадратов

Математика
Задан квадрат 24 см Найди площадь фигуры если он состоит из 3 таких квадратов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:4=4 см сторона квадрата  4·4=16 см² площадь 1 квадрата  16·3=48 см² площадь фигуры  состоящей  из 3 таких квадратов Ответ: 48 см² площадь фигуры состоящей из 3-ёх таких квадратов.
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