Составьте простые предложения , в которых а) зайцы и акация были бы подлежащими; б)??лова цыплята, огурцы - второстепенными членами

Русский язык
Составьте простые предложения , в которых а) зайцы и акация были бы подлежащими; б)??лова цыплята, огурцы - второстепенными членами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацвела акация, и зайцы выбежали на опушку. Бабушка купила на рынке килограмм огурцов и десять цыплят. Я покормил цыплят и помог маме собрать огурцы.
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