Помогите моё хобби сочинение для 4класса

Математика
Помогите моё хобби сочинение для 4класса
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Автор: Гость
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Гость:
Какое у тебя хобби? Ну чем ты занимаешься? 
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