Решите уравнение 7,4-(8,1+x)=4,8
Математика
Решите уравнение 7,4-(8,1+x)=4,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,4-(8,1+x)=4,8 7,4 - 8,1 - х = 4,8 - х = 4,8 - 7,4 + 8,1 - х = 5,5 х = - 5,5 Ответ: -5,5 - корень уравнения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие изменения в управлении государством произошли в правление царя Федора Алексеевича?какое из них бы вы назвали самым значительным?
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак пищевые отходы?.Запиши номера этих п...
Математика