Решите уравнение 7,4-(8,1+x)=4,8

Математика
Решите уравнение 7,4-(8,1+x)=4,8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,4-(8,1+x)=4,8 7,4 - 8,1 - х = 4,8 - х = 4,8 - 7,4 + 8,1 - х = 5,5 х = - 5,5 Ответ: -5,5 - корень уравнения. 
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