На 4 дни 6 тюленям потрибно 48 кг.риби.Скильки пили потрибно 1 тюленю на 1 день?
Математика
На 4 дни 6 тюленям потрибно 48 кг.риби.Скильки пили потрибно 1 тюленю на 1 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:4=12(кг)-6 тюленям на 1 день 12:6=2(кг)-1 тюленю на 1 день Ответ: одному тюленю на один день необходимо 2 кг рыбы
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