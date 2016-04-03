Построить треугольник по стороне и двум прилежащими к ней углам. Решительно эту ??адачу самостоятельно. Помогите плиииииззззз:3

Геометрия
Построить треугольник по стороне и двум прилежащими к ней углам. Решительно эту ??адачу самостоятельно. Помогите плиииииззззз:3
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Воооооооооооооооооооот возьми
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