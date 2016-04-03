1. Расход энергии в электрической лампе при силе тока 0,5 А в течение 8 ч составляет 1728 кДж. Чему равно сопротивление лампы?2. Каково удельное сопротивление материала, из которого изготовлена спираль нагревательного элемента ...
Физика
1. Расход энергии в электрической лампе при силе тока 0,5 А в течение 8 ч составляет 1728 кДж. Чему равно сопротивление лампы?2. Каково удельное сопротивление материала, из которого изготовлена спираль нагревательного элемента мощностью 2200 Вт? Длина спирали 11м, площадь поперечного сечения 0,21 мм2, напряжение в сети 220 В.3. Подошва стального утюга массой 700 г в процессе работы нагрелась от 20 С до 200 С. Сколько времени ушло на нагревание утюга, если его мощность 750 Вт и КПД 80%.4. Мощность, отдаваемого динамику с сопротивление 6 Ом усилителем низкой частоты, равна 100 Вт.Какой силы ток течет в динамике? (4 А) Помогите, пожалуйста! В физике не силён.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано I= 0,5 А t=8ч переводим в СИ t=28800с A= 1728 кДж переводим в СИ А= 1728000 Дж Найти R Решение A=I^2RT Отсюда R=A:I^2T R= 1728000:7200= 240 Ом Ответ 240 Ом
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