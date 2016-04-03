Предложениями со словосочетаниями точь в точь, не в мочь, уж, тягуч, колюч, брошь, п??лночь, смерчь, удивляешь, скрипуч, срежь

Гость: Гость:

Ты точь в точь как она. тебе не в мочь? ладно уж. ты тягуч. Ежик, ежик ты колюч. красивая брошь. На дворе полночь. Наступил смерчь. ты удивляешь меня. ты скрипуч. Срежь гриб.