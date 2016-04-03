При каких значениях X функция y=3x^2-7x-8 принрмает значение, равное -2?
Алгебра
При каких значениях X функция y=3x^2-7x-8 принрмает значение, равное -2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3x²-7x-8, y=-2. x=? 3x²-7x-8=-2 3x²-7x-6=0 D=(-7)²-4*3*(-6)=49+72=121 x₁=6, x₂=2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Расход энергии в электрической лампе при силе тока 0,5 А в течение 8 ч составляет 1728 кДж. Чему равно сопротивление лампы?2. Каково удельное со...
Русский язык
Предложениями со словосочетаниями точь в точь, не в мочь, уж, тягуч, колюч, брошь, п??лночь, смерчь, удивляешь, скрипуч, срежь
Геометрия
Построить треугольник по стороне и двум прилежащими к ней углам. Решительно эту ??адачу самостоятельно. Помогите плиииииззззз:3
Математика
Маша сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, а зат??м еще раз пополам. После этого она разрезала в некотором месте п...