Какие изменения в управлении государством произошли в правление царя Федора Алексеевича?какое из них бы вы назвали самым значительным?
История
Какие изменения в управлении государством произошли в правление царя Федора Алексеевича?какое из них бы вы назвали самым значительным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короткое царствование Фёдора Алексеевича ознаменовано некоторыми важными акциями и реформами. В 1678 году проведена общая перепись населения, в 1679 введено подворное обложение прямыми налогами, увеличившее податный гнёт. В военном деле в 1682 году отменено парализующее начальствование в армии местничество, в связи с этим сожжены разрядные книги. Главным критерием продвижения по службе стали личные способности и выслуга лет. Были введены родословные книги. Получили новое развитие полки иноземного строя. Думаю, самым значительным было введение о том, что в целях централизации государственного управления некоторые смежные приказы были объединены под руководством одного лица.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак пищевые отходы?.Запиши номера этих п...
Математика
Математика
Русский язык