Какие изменения в управлении государством произошли в правление царя Федора Алексеевича?какое из них бы вы назвали самым значительным?

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Короткое царствование Фёдора Алексеевича ознаменовано некоторыми важными акциями и реформами. В 1678 году проведена общая перепись населения, в 1679 введено подворное обложение прямыми налогами, увеличившее податный гнёт. В военном деле в 1682 году отменено парализующее начальствование в армии местничество, в связи с этим сожжены разрядные книги. Главным критерием продвижения по службе стали личные способности и выслуга лет. Были введены родословные книги. Получили новое развитие полки иноземного строя. Думаю, самым значительным было введение о том, что в целях централизации государственного управления некоторые смежные приказы были объединены под руководством одного лица.