Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру ...

Окружающий мир

Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру для питьевой воды. 4)использованную шариковую ручку. 5)порванный полиэтиленовый пакет.

Автор: Гость