Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру ...

Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру для питьевой воды. 4)использованную шариковую ручку. 5)порванный полиэтиленовый пакет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятилитровую канистру,шариковую ручку и пакет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение помогите !!!!Мои размышления о будущем
Ответить
Математика
После того как слава прочитал 5/14 всей книги ему осталось прочитать еще 468 страниц .сколько страниц в книге?
Ответить
Окружающий мир
Скажите пожалуйста. Какой это материк?
Ответить
Русский язык
Намело сугробы (буквы которые обозначают твердые согл звуки)
Ответить
Алгебра
Помогите Пожалуйста!! принадлежит ли промежутку (-бесконечность;2) число 1,98?укажи??е два числа,большие 1,98,принадлежащие этому промежутку.можн...
Ответить