Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру ...
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак "пластик"?Запиши номера этих предметов. 1) старую кастрюлю. 2) использованную тетрадь. 3) пятилитровую канистру для питьевой воды. 4)использованную шариковую ручку. 5)порванный полиэтиленовый пакет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятилитровую канистру,шариковую ручку и пакет.
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