Разность двуз чисел 33 . найдите эти числа,если 30% больше го из них равна две третьих меньшего
Математика
Разность двуз чисел 33 . найдите эти числа,если 30% больше го из них равна две третьих меньшего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-y=33 0.3x=2/3y из первого x=33+y подставим во второе 0,3(33+y)=2/3y 9.9+0.3y=2/3y 0.3y-2/3y=-9.9 -11/30y=-9.9 y=27 одно число x=33+27=60 другое
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