Помогите пожалуйста какие качественные, относительные и притяжательные

Гость: Гость:

Качественные (качества предмета): обидчивый, сильный, гордый, яркий , безобразный Относительные (признак через отношение к месту, времени, материал и тд) : клубничное, детские, серебряная, меховое, спортивный, деревянная Притяжательные(принадлежность кому либо): мамина, волчий, мышиная, собачий, бабушкин