Помогите пожалуйста какие качественные, относительные и притяжательные
Русский язык
Помогите пожалуйста какие качественные, относительные и притяжательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественные (качества предмета): обидчивый, сильный, гордый, яркий , безобразный Относительные (признак через отношение к месту, времени, материал и тд) : клубничное, детские, серебряная, меховое, спортивный, деревянная Притяжательные(принадлежность кому либо): мамина, волчий, мышиная, собачий, бабушкин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Какие изменения в управлении государством произошли в правление царя Федора Алексеевича?какое из них бы вы назвали самым значительным?
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.Какие предметы ты положишь в бак пищевые отходы?.Запиши номера этих п...