Помогите пожалуйста какие качественные, относительные и притяжательные

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Помогите пожалуйста какие качественные, относительные и притяжательные
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественные (качества предмета): обидчивый, сильный, гордый, яркий , безобразный Относительные (признак через отношение к месту, времени, материал и тд) : клубничное, детские, серебряная, меховое, спортивный, деревянная Притяжательные(принадлежность кому либо): мамина,  волчий, мышиная, собачий, бабушкин
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