Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.

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Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.

Автор: Гость