Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.
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Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние листья темнеют, теряют свои яркие краски. (перечислние действий)
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