Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.

Русский язык
Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их постановку. Осенние ??истья темнеют теряют свои яркие краски.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние листья темнеют, теряют свои яркие краски. (перечислние действий)
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