Medicine in the past текст перевод

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Medicine in the past текст перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Медицина в прошлом" - перевод вашего предложения.
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