Помогите! Сочинение эссе на тему "хорошо быть здоровым",5 класс
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Помогите! Сочинение эссе на тему "хорошо быть здоровым",5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. "Здоровье - не всё, но без здоровья - ничто", - говорил мудрый Сократ. Хорошее здоровье - это образ жизни. Считается, что всё, что ни делает человек, так или иначе отражается на состоянии его здоровья. А межу тем в наше время ещё не стало престижным быть здоровым. Так, например, мои ровесники среди жизненных ценностей ставят здоровье всего лишь на 7-8 место. На первое же выдвигают возможность хорошо устроиться в жизни, иметь квартиру, получить образование, стать обладателем ценных вещей, удачно жениться или выйти замуж. Как сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье? Самые распространённые проблемы школьников это: нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз. Правильная осанка не даётся нам с рождения. Её надо вырабатывать. Говорят, когда-то благородных девиц их наставники били по спине, если те сутулились, привязывали косу к поясу. Конечно, это жестоко. Мы должны сами следить за своей осанкой. Ходить, стоять и сидеть красиво, довести это до автоматизма. Некрасиво выглядит человек с согнувшейся спиной, перекошенными плечами, опущенной головой. Навык держать спину прямо должен стать естественной потребностью. Для здорового образа жизни очень важен и режим дня. Нельзя садиться за уроки, не отдохнув. А лучше всего перед выполнением домашних заданий погулять. Я часто замечал, что после прогулки исчезает усталость, я становлюсь более активным, весёлым. Огромное значение для здоровья, бодрости, высокой работоспособности имеет сон. Израильские учёные установили, что недосып плохо влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека. Большой вред нашему организму наносят телевизор и компьютер. Они не только "пожирают время", но и оставляют нас без движения на долгое время. Поэтому важно не злоупотреблять этой техникой. Мне, например, правильно построить и соблюдать режим дня помогают родители. Огромное влияние на здоровье человека влияет питание. Нельзя "перехватывать" что - нибудь на бегу. Питаться нужно в определённое время. Питание должно быть правильным. Например, я отказался полностью от чипсов, сухариков, от жевательной резинки. Хочу сказать ещё об одной проблеме, мешающей здоровому образу жизни. Это вредные привычки: курение, пьянство, наркомания. Учёные уже доказали, что каждая сигарета сокращает жизнь на 5-6 минут, а алкоголь ведёт к поражению психики. Курение, пьянство - уродливые привычки. Они коварно разрушают здоровье день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Наркомания - это, вообще, страшная вещь. Но нам, подросткам, необходимо знать о воздействии наркотика, о механизме привыкания, о последствиях, связанных с наркотиками: сломанные судьбы, несчастные матери, разрушенные семьи. Нам, сегодняшнему поколению, надо сказать "Нет!" всему тому, что вредит нам стать здоровыми людьми. Мы не должны жить только сегодняшним днём, мы должны задуматься о дне завтрашнем. Чтобы вырасти здоровым, надо с самого раннего детства научиться вести здоровый образ жизни. Физиолог и естествоиспытатель И.Мюллер как-то сказал: " Человек, которому некогда позаботиться о своём здоровье, подобен ремесленнику, которому некогда наточить свои инструменты". Здоровье - это самое главное сокровище человека!
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