Люди! Помогите пожалуйста Спасибо заранее большое
Математика
Люди! Помогите пожалуйста Спасибо заранее большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3* (1/√3-1) все возводим в квадрат чтобы избавиться от корня 4/9* (1/3-1)=4/9* (₋2/3)= ₋8/27
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