У каких растений плодовые листье

Окружающий мир
У каких растений плодовые листье
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лекарственных растений
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