Пусть треугольник АВС прямоугольный зная что мера угла С равна 30 Найдите АС, если ??В на корень из 5 короче чем АС Прошу решите с объяснением

Геометрия

Пусть треугольник АВС прямоугольный зная что мера угла С равна 30 Найдите АС, если ??В на корень из 5 короче чем АС Прошу решите с объяснением

Автор: Гость