Пусть треугольник АВС прямоугольный зная что мера угла С равна 30 Найдите АС, если ??В на корень из 5 короче чем АС Прошу решите с объяснением
Геометрия
Пусть треугольник АВС прямоугольный зная что мера угла С равна 30 Найдите АС, если ??В на корень из 5 короче чем АС Прошу решите с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС=АВ+корень из 5 (из условия) напротив угла в 30 градусов находится катет меньше гипотенузы в два раза (теорема) АВ=СВ/2. отсюда гипотенуза СВ=2АВ используем теорему Пифагора СВ^2=АВ^2+ АС^2 4АВ^2=АВ^2+(АВ+корень5)^2 3АВ^2=АВ^2+2АВкорень5+5) -2АВ^2+2АВкорень 5+5=0 D=20+40=60 x1=(-2корень5-2корень15)/-4=(корень5+корень15)/2 х2=(корень5-корень15)/2<0 х2 не подходит
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