Сочинение на тему кем я хочу стать когда вырасту я хочу стать тренером по танцам

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В будущем я хочу стать педагогом по танцам. Многие хотят стать актерами,полицейскими,но для меня профессия педагога по танцам это самая интересная профессия.Мне кажется,что это очень интересная профессия. Со своими учениками ты можешь ездить по конкурсам или концертам. Это весело и интересно. Я люблю искусство,творчество людей, и сеюя я тоже хочу посвятить этому. И поэтому я выбираю именно эту профессию.