Сочинение на тему кем я хочу стать когда вырасту я хочу стать тренером по танцам
Литература
Сочинение на тему кем я хочу стать когда вырасту я хочу стать тренером по танцам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В будущем я хочу стать педагогом по танцам. Многие хотят стать актерами,полицейскими,но для меня профессия педагога по танцам это самая интересная профессия.Мне кажется,что это очень интересная профессия. Со своими учениками ты можешь ездить по конкурсам или концертам. Это весело и интересно. Я люблю искусство,творчество людей, и сеюя я тоже хочу посвятить этому. И поэтому я выбираю именно эту профессию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Пусть треугольник АВС прямоугольный зная что мера угла С равна 30 Найдите АС, если ??В на корень из 5 короче чем АС Прошу решите с объяснением
Алгебра
Зная , что ( x + y) = 9 , найдите значение выражения : 10 - 2xy - x^2 - y^2 и 19 - 9x^2 - 9y^2 - 18 xy
Окружающий мир