Ребят, помогите, очень срочно!! Напишите какие правила применения в походных условиях у растений: Кипрей( иван-чай), Медуница, Камыш, Зверобой, Мать-и-мачеха, Шалфей, Лопух, Лук. СРОЧНО!!

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Лекарственное растение «медуница»Корневища этого растения располагаются горизонтально на небольшой глубине. Они разветвленные. С наступлением тепла из них начинают развиваться опушенные стебли, которые достигают в высоту до 30 см. Листья медуницы сидячие, удлиненной формы с грубым опушением, а на ощупь шероховаты. В верхней части стебля располагаются многочисленные цветки. В период начала цветения они приобретают розоватую окраску, а со временем становятся синими. Цветет это лекарственное растение в марте-апреле месяце. Произрастает в тенистом лиственном лесу, а так же в зарослях кустарников. Ее можно встретить и возле живых изгородей. Сбор и заготовкаСбор растения происходит во время цветения побегов. Именно их используют в лекарственных целях. Срезают побеги почти под корень, а затем связывают в пучки, что бы развесить для высушивания. Медуницу можно сушить в специальных искусственных сушках при температуре до сорока градусов Цельсия. При этом сырье должно проветриваться. Лечебные свойства и применениеВ медунице содержится большое количество слизи. Это вещество является действующим и оказывает смягчающий раздражение эффект. Еще одним активным элементом, входящим в состав данного лекарственного растения является кремниевая кислота. Именно это вещество положительно воздействует на соединительную ткань, а так же смягчает воспалительные процессы в слизистой оболочке желудка, кишечника, ротовой полости и горла. Однако с точки зрения традиционной медицины, это растение не обладает значительными лечебными свойствами. По заключению Государственной службы здравоохранения Германии, целебное действие медуницы не достаточно обоснованы. Лишь в состав некоторых лекарственных препаратов входит медуница (галеновые препараты). Применения медуницы в народной медицинеДанное растение довольно часто используется в народных методах лечения. В медунице содержится множество микроэлементов, благодаря которым регулируется функционирование желез внутренней секреции. Настой их этого растение содержит большое количество марганца. Его принимают для усиления образования крови, остановки кровотечений. Медуница лекарственная оказывает противовоспалительное и вяжущее действие из-за высокого содержания в ней дубильных веществ. Она обладает так же мягчительным свойством, обусловленным наличием в растении слизистого вещества. Ее используют и в качестве антисептического и ранозаживляющего средства. Настой медуницы лекарственной является основным препаратом для лечения болезней легких, хрипоты в голосе. Его используют и при ларингите, трахеите, бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, обычном кашле, туберкулезе легких. Настоем медуницы излечивают кровотечения в легких, желудке и кишечнике, дизентерию, диарею, геморрой, малокровие, гнойные раны, язвы, нарывы. Его применяют в качестве мочегонного средства при почечном воспалении, а так же в случаях кровавой мочи и почечнокаменной болезни и камнях в мочевом пузыре.