Помогите пожалуйста!!!!))) Упроститe выражение: (b-8)^2-(64-6b). Выполните действия: a)(c^2-3a)(3a+c^2); б)(3x+x^3)^2; в)(3-k)^2(k+3)^2.
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!!))) Упроститe выражение: (b-8)^2-(64-6b). Выполните действия: a)(c^2-3a)(3a+c^2); б)(3x+x^3)^2; в)(3-k)^2(k+3)^2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b-8)²-(64-6b) = b²-16b²+64-64+6b = -15b²+6b. а) (c²-3a)(c²+3a) = c^4-9a²; б) (3x+x³)² = 9x²+6x^4+x^6; в) (3-k)²·(k+3)² = (9-6k+k²)·(k²+6k+9) = 9k²+54k+81-6k³-36k²-54k+k^4+6k³+9k² = -18k²+k^4+81.
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