Морфологический разбор слова присыпь
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Морфологический разбор слова присыпь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L) присыпь - сущ., (что?) обозн. предмет. ll) начальная форма - присыпь. морфологические признаки: постоянные: 1) нарицательное 2) неодушевлённое 3) женский род 4) 3 склонение непостоянные: 1) единственное число. 2) падеж напишите сами, прочитав в тексте. lll) каким членом предложения является.
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