Морфологический разбор слова присыпь

Гость: Гость:

L) присыпь - сущ., (что?) обозн. предмет. ll) начальная форма - присыпь. морфологические признаки: постоянные: 1) нарицательное 2) неодушевлённое 3) женский род 4) 3 склонение непостоянные: 1) единственное число. 2) падеж напишите сами, прочитав в тексте. lll) каким членом предложения является.