Раскройте общий смысл выражение:"брать взятки борзыми щенками"

Литература
Раскройте общий смысл выражение:"брать взятки борзыми щенками"
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Гость:
Это типа не деньгами, а дорогими вещами, предметами
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